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НАБУ проведет расследование по заявлению экс-министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, которое он сделал в ходе судебного заседания по делу о давлении Андрея Пасишника на принятие решений.

«В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 344 УК Украины вмешательство в деятельность государственного деятеля), было начато в феврале прошлого года, и в связи с новыми обстоятельствами – заявление Айвараса Абромавичуса в суде – для дачи показаний в ближайшее время будет вызван экс-глава АП Борис Ложкин», – сообщил источник в НАБУ.

Как сообщали СМИ, Айварас Абромавичус заявил, что на назначении бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника заместителем министра экономразвития Украины настаивал лично Борис Ложкин, который возглавлял в тот момент Администрацию Президента Украины, сообщает 24 канал.

Во время дачи показаний в суде экс-министр заявил, что 1 февраля во время совещания по спецсвязи позвонил лично Ложкин.

«1 февраля, около 16 часов по спецсвязи звонил Ложкин. Разговор касался кадровых решений. В итоге он дал понять, что Администрация хочет, чтобы я назначил в том числе Андрея Пасишника на позицию заместителя министра. Я пытался апеллировать, что такими методами людей не назначаю на столь важные позиции, что это полностью противоречит моей кадровой политике. На что мне было сказано, что это придется сделать. В итоге я попросил уволить меня с занимаемой должности потому, что такие, в принципе, силовые методы ничего общего с реформами не имеют», – заявил Абромавичус.

Ложкин заявление Абромавичуса никак не прокомментировал.

Напомним, 3 февраля стало известно, что Айварас Абромавичус подал в отставку из-за резкой активизации блокирования системных и важных реформ в Украине. Тогда министр, в частности, обвинил заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко в попытке «подмять» министерство под себя. Позже суд обязал Абромавичуса опровергнуть заявление о давлении со стороны Кононенко. Сам нардеп в этом деле имеет статус свидетеля.

24 февраля 2016 года детективами НАБУ было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) по факту «незаконного влияния Андрея Пасишника» 25 января – 1 февраля 2016 года у министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса с целью занятия должности заместителя министра.
ForUm

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