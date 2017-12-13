также в разделеПолитика
Пушков: Россия не будет возвращаться в ПАСЕ в 2018 году 42
Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины 70
Точно не олигархи и не Россия: Саакашвили рассказал, кто его финансирует 149
Трамп подписал оборонный бюджет США с $350 миллионами для Украины 46
Саакашвили уже не голодает 68
КИУ: Две партии могут избегать отчетности перед НАПК 78
В Кремле «с волнением» наблюдают за заявлениями Саакашвили 86
Евродепутаты призвали власти Украины прекратить преследования антикоррупционеров 42
ГПУ завершила расследование дела против Лавриновича 37
Грузия пока не получала ответ Украины относительно экстрадиции Саакашвили 57
Луценко пожаловался на давление в связи с делом Саакашвили 148
ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту дела Саакашвили 104
ГПУ обжалует решение суда отпустить Саакашвили 58
Саакашвили уверяет, что у него нет президентских амбиций 55
Суд отказался арестовывать Саакашвили 90
Аваков ездил в 2014 году в Крым, чтобы вернуть Януковича в Киев 105
Суд по делу о госизмене Януковича ушел на перерыв до 13 декабря 20
Яценюк: Турчинов давал военным устное распоряжение применять оружие в Крыму 195

Если проанализировать только те цифры, которые уже сейчас есть в свободном доступе, становится очевидным: назвать госбюджет-2018 бюджетом экономического развития могут только прожженные циники. Об этом заявил Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«Итак, доходы госбюджета запланированы на уровне 913,6 млрд грн, расходы ― 988,6 млрд грн, заложен дефицит в размере 81,8 млрд грн, или 2,4% ВВП. В числе доходов запланированы поступления от приватизации в размере 22,5 млрд грн. По словам нардепа Татьяны Остриковой, это чуть ли не в 30 раз больше совокупного дохода от приватизации за последние 4 (!) года. Совершенно очевидно, что выполнить такие амбициозные планы еврореформаторов нереально», — отметил политик.

Заявленный властью рост экономики на фоне госдолга размером почти 2 трлн грн, 9-процентной инфляции и заложенном в бюджете курсе гривни на уровне 29,3 грн/$ В.Медведчук считает нереальным.

«На следующий год прогнозируется увеличение ВВП на 3%. Но если учесть, что в 2014-м и 2015-м экономика Украины обвалилась почти на 17%, то с нынешними темпами восстановления стране, по самым оптимистическим прогнозам, даже уровня 2013 года удастся достичь лишь через 5–8 лет», — констатирует лидер «Украинского выбора».  

Кроме того, обещание правительства увеличить прожиточный минимум на уровень инфляции — 9% — означает, что все доплаты «съест» подорожание товаров и услуг, подчеркнул В.Медведчук.

«Учитывая то, что депутаты поддержали постановление, которым повысили свои должностные оклады более чем вдвое (и это без учета надбавок и других выплат, увеличивающих доходы слуг народных в разы), повышение минимальной зарплаты на 500 грн выглядит просто жалкой подачкой. Но даже с выплатой этих сумм могут возникнуть проблемы», — прогнозирует политик.

Коллапс в экономике без сомнений приведет к тому, что инфляция существенно превысит прогнозы, отметил В.Медведчук.   

«Общие выплаты по госдолгу в 2018-м оцениваются в 305,926 млрд грн. Рассчитывать на внешние займы и помощь Запада евроинтеграционная команда уже не может: на конец 2017 года уже очевидно, что спонсировать коррумпированных чиновников и политиков не намерены ни МВФ, ни ЕС. О так называемом плане Маршалла Киеву также придется забыть. А значит, 2018-й станет очередным годом, когда главной задачей украинцев будет ― выжить», — подытожил политик. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги