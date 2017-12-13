Если проанализировать только те цифры, которые уже сейчас есть в свободном доступе, становится очевидным: назвать госбюджет-2018 бюджетом экономического развития могут только прожженные циники. Об этом заявил Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«Итак, доходы госбюджета запланированы на уровне 913,6 млрд грн, расходы ― 988,6 млрд грн, заложен дефицит в размере 81,8 млрд грн, или 2,4% ВВП. В числе доходов запланированы поступления от приватизации в размере 22,5 млрд грн. По словам нардепа Татьяны Остриковой, это чуть ли не в 30 раз больше совокупного дохода от приватизации за последние 4 (!) года. Совершенно очевидно, что выполнить такие амбициозные планы еврореформаторов нереально», — отметил политик.

Заявленный властью рост экономики на фоне госдолга размером почти 2 трлн грн, 9-процентной инфляции и заложенном в бюджете курсе гривни на уровне 29,3 грн/$ В.Медведчук считает нереальным.

«На следующий год прогнозируется увеличение ВВП на 3%. Но если учесть, что в 2014-м и 2015-м экономика Украины обвалилась почти на 17%, то с нынешними темпами восстановления стране, по самым оптимистическим прогнозам, даже уровня 2013 года удастся достичь лишь через 5–8 лет», — констатирует лидер «Украинского выбора».

Кроме того, обещание правительства увеличить прожиточный минимум на уровень инфляции — 9% — означает, что все доплаты «съест» подорожание товаров и услуг, подчеркнул В.Медведчук.

«Учитывая то, что депутаты поддержали постановление, которым повысили свои должностные оклады более чем вдвое (и это без учета надбавок и других выплат, увеличивающих доходы слуг народных в разы), повышение минимальной зарплаты на 500 грн выглядит просто жалкой подачкой. Но даже с выплатой этих сумм могут возникнуть проблемы», — прогнозирует политик.

Коллапс в экономике без сомнений приведет к тому, что инфляция существенно превысит прогнозы, отметил В.Медведчук.

«Общие выплаты по госдолгу в 2018-м оцениваются в 305,926 млрд грн. Рассчитывать на внешние займы и помощь Запада евроинтеграционная команда уже не может: на конец 2017 года уже очевидно, что спонсировать коррумпированных чиновников и политиков не намерены ни МВФ, ни ЕС. О так называемом плане Маршалла Киеву также придется забыть. А значит, 2018-й станет очередным годом, когда главной задачей украинцев будет ― выжить», — подытожил политик.