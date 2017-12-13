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В связи со взрывом на газопроводе в Баумгартене в Австрии транзит газа через Украину сократился на 23% до 200 млн куб.м. Об этом сообщил советник министра энергетики Украины Максим Билявский.

«Баумгартен – отремонтировали! Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию. За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн куб.м, но мы все догоним», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, мощный взрыв произошел утром 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии близ города Баумгартен. После взрыва вспыхнул пожар.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 человек незначительные повреждения, состояние одного раненого – очень тяжелое.

Австрия пока прекратила поставки газа через станцию ​​в Баумгартене в другие европейские страны.

 
ForUm

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