Российская делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.

Он объяснил это тем, что не видит перспективы возвращения представителей России в ПАСЕ в январе, а именно тогда утверждаются полномочия национальных делегаций на последующий год, передает РИА Новости.

Ранее Совет Госдумы поддержал решение направить вице-спикера Госдумы Петра Толстого и председателя комитета Думы по международным делам Леонида Слуцкого на консультации в Париж по приглашению президентского комитета ПАСЕ. Заседание состоится 14 декабря.

По словам Пушкова, в случае приезда российской делегации любой депутат может потребовать голосования по полномочиям России, после этого комиссия по мониторингу будет готовить доклад, затем этот вопрос вынесут на всеобщее заседание.

«Можно предвидеть, что на всеобщем заседании агрессивное, но очень активное меньшинство навяжет вновь свою позицию пассивному большинству. Это будет Украина, Балтия, Швеция, Польша, это будут еще несколько стран Западной Европы, которые выкатят целый сонм аргументов, почему нельзя возвращать Россию без санкций», — заявил он.

При отсутствии изменений в регламенте, которые бы запретили или хотя бы на время заморозили процедуру принятия санкций к национальным делегациям, вероятность такого исхода сейчас составляет 99%, считает Пушков.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил, что в Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины.

Москва требует восстановления права голоса для своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года. Права этого голоса Россия лишилась после аннексии украинского Крыма в 2014 году.



