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Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили 11 декабря прекратил голодовку.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь партии Марьяна Поштар.

«Он вчера об этом сообщал, а сегодня еще раз подтвердил», - сказала она.

По словам Поштар, Саакашвили прекрасно себя чувствует и находится в хорошем расположении духа.

Во вторник он работал в офисе и встречался с дипломатами.

Ранее Саакашвили заявил, что не ел пять дней, хотя объявил о голодовке в субботу, 9 декабря.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда. 


 
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