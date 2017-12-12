Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили 11 декабря прекратил голодовку.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь партии Марьяна Поштар.
«Он вчера об этом сообщал, а сегодня еще раз подтвердил», - сказала она.
По словам Поштар, Саакашвили прекрасно себя чувствует и находится в хорошем расположении духа.
Во вторник он работал в офисе и встречался с дипломатами.
Ранее Саакашвили заявил, что не ел пять дней, хотя объявил о голодовке в субботу, 9 декабря.
11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
ГПУ намерена обжаловать это решение суда.
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