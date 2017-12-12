Британское антидопинговое агентство (UKAD) разрешило вернуться в бокс Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО). Об этом сообщает SportArena.



Фьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, победив в титульном бою украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам. Впоследствии два боя-реванша сорвались – сначала из-за травмы британца, затем из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов. На данный момент титулом IBF владеет Энтони Джошуа, пояс WBO недавно завоевал Джозеф Паркер, а пояс «регулярного» чемпиона WBA должны вскоре оспорить Шеннон Бриггс и Фрес Окендо.

Фьюри объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года, однако в марте 2017 заявил о возвращении.

Британский боксер надеялся вернуться на ринг в 2018 году, однако существовала вероятность того, что он может получить четырехлетнюю дисквалификацию по итогам слушаний в UKAD.