также в разделеСпорт
Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2018 71
«Динамо» узнало своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы 73
«Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Ромой» 45
Ломаченко защитил титул чемпиона мира, победив Ригондо 195
Скандальному Фьюри грозит четырехлетняя дисквалификация 59
«Динамо» обыграло «Партизан» со счетом 4:1 47
Болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в поддержку воинов АТО 71
«Шахтер» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов 88
Виталия Кличко внесли в Международный зал боксерской славы 49
МОК приостановил членство РФ 173
Сборную России отстранили от Олимпиады-2018 189
NYT: Россияне хотели испортить допинг-пробу Семеренко 53
Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2018 по футболу 373
«Мариуполь» вышел в полуфинал Кубка Украины 51
РФ опустилась на 3 место в медальном зачете Олимпиады-2014 66
Из-за дисквалификации россиян Семеренко получит «серебро» Олимпиады-2014 44
Радивилов выиграл золото этапа Кубка мира 50
У России отобрали еще три медали и первое место в зачете Олимпиады в Сочи 89

Британское антидопинговое агентство (UKAD) разрешило вернуться в бокс Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО). Об этом сообщает SportArena.

Фьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, победив в титульном бою украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам. Впоследствии два боя-реванша сорвались – сначала из-за травмы британца, затем из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов. На данный момент титулом  IBF владеет Энтони Джошуа, пояс WBO недавно завоевал Джозеф Паркер, а пояс «регулярного» чемпиона WBA должны вскоре оспорить Шеннон Бриггс и Фрес Окендо.  

Фьюри объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года, однако в марте 2017 заявил о возвращении.

Британский боксер надеялся вернуться на ринг в 2018 году, однако существовала вероятность того, что он может получить четырехлетнюю дисквалификацию по итогам слушаний в UKAD.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги