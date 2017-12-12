Бывшего лидера одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко подозревают в сбыте наркотиков.
Об этом говорится в сообщении Киевского районного суда Одессы.
Так, сегодня, 12 декабря 2017 года, в суд поступило ходатайство органа досудебного расследования об избрании одесскому активисту меры пресечения.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.
Во вторник вечером суд должен рассмотреть меру пресечения.
Напомним, 18 ноября в Одессе в ходе акции в защиту зеленых насаждений Городского сада произошла массовая драка между активистами и правоохранителями.
Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Стерненко с альтернативой залога в 608 тысяч гривен.
27 ноября глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов внес залог за Стерненко.
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