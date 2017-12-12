Мостиский районный суд оштрафовал бывшего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) 10 сентября.
Об этом Українським Новинам сообщили в суде.
Соответствующее решение было вынесено 8 декабря.
У Наливайченко есть 10 дней, чтобы обжаловать данное решение.
Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».
Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов, в том числе Юоия Тимошенко, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время