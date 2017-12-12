Многие люди, которых запрашивают боевики «Л/ДНР» в обмен на удерживаемых ими украинских пленных, отказываются возвращаться на оккупированные территории. Об этом заявил второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, передает Радио Свобода.

«Здесь начинается, что мы не можем договориться с противоположной стороной, потому что не хотят. Хотя я думаю, что договоренности обязательно будут достигнуты», - сказал Кучма.

Он выразил надежду, что обмен пленными состоится к новогодним праздникам.

«Я думаю, что и дата есть, и списки утверждены – 74 и 306, но когда доходит дело до конкретных фамилий, то возникают проблемы. Будем надеяться, что они будут решены», - заявил Кучма.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что в настоящее время на оккупированной территории Донбасса содержатся 168 заложников. По ее словам, украинская сторона надеется добиться освобождения 74 из них до Нового года.

По словам Геращенко, в течение последних 1,5 года процесс освобождения заложников был заблокирован.

29 ноября во время очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об обмене пленными на Донбассе к новогодним и рождественским праздникам. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук заявлял, что на заседании контактной группы обсуждался обмен заложниками по формуле «306 на 74». Диспропорцию между количеством лиц, которую должны освободить Украина и боевики, он объяснил тем, что ранее ОРДЛО освобождали больше, чем Украина, и теперь «баланс должен исправиться».

Геращенко заявила, что Киев готов отдать поддерживаемым Россией боевикам всех, кого они спрашивают, и где это возможно «по украинскому законодательству».

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.