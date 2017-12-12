Радикальная партия Олега Ляшко и «Народный Фронт» не имеют ни одной местной организации партии со статусом юридического лица, отмечает Комитет избирателей Украины.

«Закон «О политических партиях в Украине» позволяет существование ячеек партий без статуса юридических лиц, однако это не способствует надлежащей работе региональных структур, свидетельствует о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни», - говорится в сообщении.

Во-первых, местные организации партий без статуса юридических лиц не способны осуществлять полноценную хозяйственную и финансовую деятельность. В частности, из-за отсутствия открытых счетов в банках.

Во-вторых, это позволяет политическим партиям в ручном режиме выдвигать кандидатов на местных выборах. В соответствии с законодательством кандидатов на местных выборах выдвигают местные организации партий. Однако, при отсутствии у них статуса юридических лиц, они не могут реально сформировать и утвердить список из кандидатов.

В-третьих, партии таким образом избегают отчетности перед НАПК. Закон обязывает партии отчитываться перед НАПК не только о собственной деятельности, но и о деятельности их местных организаций, однако только при условии, что они имеют статус юридических лиц. В противном случае отчетности не происходит.

«РПЛ и НФ формально имеют ячейки, однако де-факто они являются искусственными образованиями, которые не способны вести полноценную деятельность ни в избирательный, ни в межизбирательный периоды. Из более 700 ячеек РПЛ и 600 ячеек НФ никто не имеет статуса юридического лица. Это приводит к тому, что тысячи людей из региональных структур партий вынуждены либо работать в тени, или не проводить активной деятельности. Ведь трудно представить, чтобы центральная бухгалтерия партии оплачивала каждую гривню затрат местных организаций. И если отчеты других партий насчитывают сотни страниц информации об их местных организациях, то указанные политические силы ограничиваются лишь одним документом», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Что касается других парламентских партий, то они имеют такое количество местных организаций со статусом юрлиц ВО «Батькивщина» - 655, «Оппозиционный блок» - 76, «Самопомич» - 74, БПП «Солидарность» - 29.