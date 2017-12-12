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Взрыв на газоперекачивающей станции в Австрии не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, комментируя сообщение об аварии на австрийской газовой станции, сообщается на странице компании в Facebook.

«Взрыв на газоперекачивающих станции Баумгартен не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей», – отметил он.

По словам Коболева, в украинских хранилищах сейчас на 15% большие объемы, чем в прошлом году. «То есть, даже при условии временного прекращения или ограничения поставок газа с европейского направления, мы имеем возможность увеличить отбор газа из ПХГ для украинских потребителей. Выражаем соболезнования пострадавшим от аварии и остаемся на связи с европейскими коллегами», - заявил он.

Напомним, на газовом хабе в австрийском Баумгартене прогремел взрыв. По данным полиции, в результате погиб один человек. СМИ сообщают о нескольких десятках пострадавших.
ForUm

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