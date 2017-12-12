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Стоимость проезда в такси с начала осени выросла на 5% из-за подорожания горючего.

Об этом заявил глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, сообщает «ТСН».

Антонюк добавил, что это не предел и до конца года ездить в такси станет еще дороже.

Отметим, что сегодня, 12 декабря, литр бензина категории А-95 в среднем по Украине стоит 28,29 грн. Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 25,90 грн. Газ для автомобилей стоит 12,27 грн.

Напомним, цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти с сентября этого года.
ForUm

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