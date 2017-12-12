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Все общенациональные, региональные и местные радиостанции в 2017 году перевыполняли квоту в 25% украинских песен в эфире в среднем на 13%. Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«В текущем году совокупный показатель по доли украинских песен на всех радиостанциях составляет около 40%. В радиоэфире основном доминируют украинские, европейские и американские песни. При этом объем ведения передач на украинском языке в эфире всех радиостанций Украины на 35% превышает установленную законом квоту, которая к 7 ноября 2017 года составляла 50%. Перевыполнение радиостанциями языковых квот говорит о том, что их внедрение полностью соответствует общественному запросу», - сказал Костинский, сообщает Укринформ.

Напомним, 16 июня 2016 года приняла закон, предусматривающий введение 35% квоты на украинскую музыку в радиоэфире. Он вступил в силу 8 ноября.
ForUm

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