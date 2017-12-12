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За прошедшие сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск, вследствие обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Прошлые сутки в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества, однако, на некоторых участках линии соприкосновения, увеличением интенсивности обстрелов из оружия, запрещенного Минскими договоренностям, особенно в вечернее и ночное время», – говорится в собщении.                                                             

Так, по данным штаба, на Луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался вблизи населенного пункта Луганское. Здесь, начиная с 21:00 и почти до полуночи, он каждые две минуты вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по оборонным укреплениям украинских защитников и выпустил в общей сложности почти сто мин. Также из минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцево. Неподалеку Троицкого и Новоалександровки оккупанты осуществляли прицельные обстрелы украинских опорных пунктов из БМП и пехотного вооружения.

На донецком направлении вечером из 120-мм минометов захватчики вели огонь вблизи Водяного, а из того же оружия 82-го калибра - рядом с Березовым. У Богдановки российские наемники нарушали перемирие из вооружения БМП и стрелкового оружия.

С целью подавления огневой активности противника, в случаях, когда обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали по врагу прицельный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями оружия.
ForUm

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