Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-президента Грузии, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Он заявил, что не имеет президентских амбиций и пошутил, что после выхода из здания Печерского районного суда города Киева первым делом планирует поесть.

Бывший президент Украины Виктор Янукович с 2010 по 2014 года заключил пятьдесят соглашений в пользу Российской Федерации. Об этом заявил во время допроса в Оболонском райсуде по делу о госизмене Януковича бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Он также сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, находясь в марте 2014-го в должности исполняющего обязанности президента, давал устное распоряжение военным применять оружие для защиты военных объектов в Крыму.

В свою очередь во время допроса в Оболонском райсуде глава МВД Арсен Аваков заявляет, что ездил в Крым в феврале 2014 года не для задержания экс-президента Виктора Януковича, а с целью повидаться с ним и пробовать вернуть в Киев.

Бородянский райсуд Киевской области признал невиновным и оправдал одиозного экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника.

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что начало «черным спискам» положила Украина.

Министерство иностранных дел Польши обеспокоено антипольском происшествием на территории Украины.

Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме и приказал приступить к выводу российской группировки войск из страны.

За полгода правом безвизовых поездок в страны Европейского Союза воспользовались 355 тысяч граждан Украины.

Вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о новых суточных нормах питания.

Национальный банк оценивает потери экономики Украины вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в 1,8 млрд долл. в 2017 и 0,5 млрд долл. в 2018 году. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий во время встречи с представителями бизнеса.

Фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук не намерен баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сказал в видеообращении.

На Манхэттене в Нью-Йорке, вблизи Таймс-сквера, сегодня произошел взрыв. В результате взрыва пострадали три человека.

Кроме того, пострадал и сам подозреваемый в совершении взрыва. Он получил ожоги живота.

Потребительская инфляция в ноябре замедлилась до 13,6% в годовом измерении с 14,6% в октябре.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что во время работы назначенной им комиссии по расследованию Смоленской катастрофы были найдены доказательства, которые указывают на два взрыва на борту президентского самолета ТУ-154М, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском.