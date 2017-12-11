Министерство иностранных дел Украины призвало воздержаться от дальнейшего свободного толкования рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«МИД Украины выражает благодарность Венецианской комиссии за рассмотрение обращения Украины относительно Закона Украины «Об образовании» в максимально сжатые сроки. Мы считаем, что опубликованные 11 декабря с.г. рекомендации, содержащиеся в официальном заключении, помогут внедрять закон с их учетом в интересах украинского языка как государственного, а также с учетом важности обеспечения развития языков национальных меньшинств Украины для самоидентификации и в местах компактного проживания», – отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что принятие решения ВК позволяет перевести вопрос дальнейшей имплементации образовательной реформы в Украине исключительно в экспертное русло.

«В этой связи призываем воздержаться от дальнейшего свободного толкования упомянутых рекомендаций, прекратить политизацию вопроса нового образовательного закона, его использование для спекуляций и конфронтации. Мы рассчитываем в этом на конструктивный подход со стороны наших иностранных партнеров, готовы предоставлять полную и содержательную информацию о следующих шагах Украины в этом направлении, чтобы процесс образовательной реформы происходил прозрачно и не становился предметом дальнейших недоразумений», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продлить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

МОН соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна имплементировать все замечания Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) относительно языковой нормы закона «Об образовании».