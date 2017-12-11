Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» ответил газете «Сегодня», как он оценивает то, что одному из охранников вручено подозрение в связи с инцидентом с журналистами «Радио Свобода» в аэропорту «Жуляны».

«Охрана действовала в полном соответствии с действующим законодательством, чего нельзя сказать о журналистах. Я обратился для привлечения к уголовной ответственности журналистов «Радио Свобода», которые нарушили мои права, гарантированные статьей 32 Конституции Украины, запрещающей вмешательство в личную и семейную жизнь и сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, и решение Конституционного суда №1-9/2012 от 20 января 2012 года, разъясняющего эту статью, которая устанавливает, что конфиденциальной информацией о лице являются любые сведения или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельства, события, отношения и т. д., связанные с личностью и членами его семьи. Поэтому попытка журналистов «Радио Свобода» проводить видеосъемку меня и членов моей семьи без согласия — является незаконной. Поскольку Национальная полиция бездействовала, я обратился в суд, и суд принял решение начать уголовное преследование журналистов за их незаконные действия. Считаю, что в действиях журналистов «Радио Свобода» есть признаки состава преступления, предусмотренные статьей 182 Уголовного кодекса — «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Виктор Медведчук также дал оценку ходуслушаний парламентского комитета по свободе слова, посвященного этой ситуации.Медведчук сказал: «Это было незаконное и циничное давление на органы следствия. Члены комитета открыто давали указания представителям Нацполиции и прокуратуры о том, как, какие следственные действия должны проводиться. Цель таких действий — влияние на работника правоохранительных органов для принятия незаконных процессуальных решений, в том числе незаконного вручения подозрения».

Комментируя действия председателя комитета Виктории Сюмар, ее заместителя СергеяВысоцкого, а также народных депутатов Юрия Павленко и Богдана Онуфрика, Медведчук подчеркнул: «Согласно Постановлению ВР №22-VIII от 4 декабря 2014 года, данный комитет не наделен полномочиями по осуществлению каких-либо контрольных функций, связанных с расследованием какого-либо уголовного или иного нарушения, как и не уполномочивает требовать отчета от сотрудников правоохранительных органов. Более того, решением Конституционного суда №4-рп от 20 марта 2002 года признана неправомерность обращения народных депутатов к лицам, которые осуществляют функции дознания и следствия. Кстати, именно представитель «Оппозиционного блока» Юрий Павленкопроявил особое рвение, требуя незаконного допроса представителей правоохранительных органов. Со стороны представителя силы, заявляющей о своей оппозиционности, такое поведение выглядит странно. Однако если вспомнить, что Павленко успел побывать министром молодежи и спорта при президенте Ющенко, а потом — и у Януковича, то ничего необычного в том, что человек, находившийся в услужении у Ющенко и Януковича, сегодня прислуживает «партии войны», нет.

«Кроме того, статья 7 Закона Украины «О прокуратуре» прямо запрещает вмешательство органов государственной власти и должностных лиц в деятельность прокуратуры при расследовании деяний, которые имеют признаки преступлений. Статья 62 Закона Украины «О национальной полиции» вообще запрещает полицейскому выполнять любые указания, кроме указаний своего непосредственного начальника. Очевидно, что ни правоохранители, ни депутаты законов не читают», — добавил Медведчук.

Отвечая на вопрос о том, какую ответственность могут понести участники слушаний комитета за свои незаконные действия, Виктор Медведчук сказал: «Поскольку председатель и отдельные члены комитета, используя свое служебное положение, оказывали незаконное влияние на следствие по конкретному уголовному производству, то их действия имеют все квалифицирующие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью ІІ статьи 343 УК Украины. Заявление о привлечении к уголовной ответственности по этому поводу подано. Уверен, что депутаты, использующие свой мандат для совершения преступлений, должны нести уголовную ответственность».