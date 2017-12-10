В Киеве сторонники бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили побили витрины фирменного магазина «Рошен» неподалеку здания изолятора временного содержания Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным издания, активисты разбили одно окно в магазине.
Напомним, сегодня, 10 декабря, в Киеве проходил митинг в поддержку задержанного лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили. Участники акции прошли от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Незалежности, где состоялось вече.
Охрану правопорядка обеспечивали около тысячи правоохранителей.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время