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В Киеве сторонники бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили побили витрины фирменного магазина «Рошен» неподалеку здания изолятора временного содержания Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издания, активисты разбили одно окно в магазине. 

  

Напомним, сегодня, 10 декабря, в Киеве проходил митинг в поддержку задержанного лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили. Участники акции прошли от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Незалежности, где состоялось вече.

Охрану правопорядка обеспечивали около тысячи правоохранителей.

 
ForUm

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