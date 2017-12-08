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По просьбе главы МИД Украины Павла Климкина в Вене состоялась его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на которой обсуждались нюансы предстоящего обмена пленными по предложению Виктора Медведчука, спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 

«Мы говорили с Павлом Анатольевичем о реализации той принципиальной договоренности, которая была достигнута после приезда в Россию координатора делегации правительства Украины в контактной группе по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука. Он, как вы знаете, привез предложения об обмене порядка 300 представителей Донецка и Луганска на 70 с чем-то украинских граждан, которые находятся на территории этих провозглашенных республик», — сказал Лавров на пресс-конференции в Вене.

При этом он напомнил, что по просьбе МедведчукаПутин специально связывался с представителями Донецка и Луганска и призвал их поддержать такой подход. 

«И все с этим согласились, и вчера мы с Павлом Климкиным обсудили некоторые нюансы, которые не касаются цифр, но касаются необходимости выверить некоторую информацию», — добавил Лавров. 

По его словам, советники президентов «нормандского формата» в субботу в Минске обсудят подготовку обмена пленными.

Напомним, как заявлял Медведчук, 29 ноября в Минске представители Киева, ОРДО и ОРЛО во время работы Трехсторонней контактной группы окончательно согласовали и утвердили списки для обмена пленными по формуле «306 на 74»: 306 человек вернутся в Луганск и Донецк, Киев получит 74 человека. Обмен рассчитывают провести до Нового года. 
ForUm

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