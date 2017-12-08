Активисты разгромили помещение Приднепровского районного суда Черкасс. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Так, 7-8 декабря судья Сергей Дунаев рассматривал ходатайство полиции об аресте бизнесмена Андрея Карпенко, подозреваемого в присвоении 38 млн гривен и срыве отопительного сезона в Смеле Черкасской области.

При рассмотрении дела в зале судебных заседаний присутствовали свободные слушатели. По окончании оглашения им судебного решения присутствующие в зале люди выразили свое недовольство содержанием такого решения, в результате чего отказались выпускать судью и секретаря судебных заседаний из зала заседаний.

«Из числа свободных слушателей, которые присутствовали в зале судебных заседаний, было около 20-30 человек, мужского пола, которые стали вести себя агрессивно, выражать угрозы в сторону судьи», - говорится в сообщении.

В результате таких событий в 03:00 судья вместе с секретарем находился в зале судебных заседаний вместе с общественностью, стараясь унять агрессивный настрой присутствующих.

Позже сотрудники Национальной полиции обеспечили судье и секретарю выход из зала судебных заседаний.

В это время агрессивно настроенные лица начали с помощью мебели блокировать проходы к лестнице и помещение суда, которое отделено от центрального прохода. Выход из здания суда был заблокирован толпой посторонних лиц, в результате чего возникла потасовка.

Для недопущения эскалации конфликта судья решил вернуться на рабочее место, где провел всю ночь.

«При этом несколько особо агрессивных мужчин проявляли реальные намерения повредить здоровью судьи путем угроз нанесения ударов, а также неоднократно выдвигали требования немедленно принять другое судебное решение, угрожая физическим насилием, уничтожением надлежащего судье имущества. Все эти события сопровождались высказываниями некоторых из этих лиц и их обращением к судье в нецензурной и унизительной форме», - сообщили в суде.

В результате событий, произошедших ночью 8 декабря, повреждено имущество суда.

Собрание судей Приднепровского районного суда Черкасс решило сообщить о ситуации, Совету судей Украины, Высшему совету правосудия, Государственной судебной администрации Украины, Генеральной прокуратуре Украины, прокуратуре Черкасской области, ГУНП в Черкасской области.

Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что судья Приднепровского районного суда Черкасс отпустил на поруки нардепа Ивана Фурсина одного из основателей ООО «Смелаэнергоинвест», подозреваемого в хищении средств.