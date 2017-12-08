Несмотря на развлекательный формат, программа «Время строить» заставляет задуматься над важными жизненными вопросами, считает партнер консалтинговой группы «Concept GR» Юлия Комарова.

​В целом, считает Юлия Комарова, ведущей Оксане Марченко и съемочной группе телепроекта удалось «вдохнуть жизнь» в этот телевизионный формат. «Впечатление такое, что Оксане и съемочной группе удалось вдохнуть жизнь в этот новый телевизионный формат – не раз во время просмотра на глаза наворачивались слезы и сжималось сердце», - пишет Комарова в своем блоге.

Комарова считает, что, несмотря на развлекательный формат, программа подводит телезрителей к более глубоким выводам. Партнер ConceptGR проводит параллели между «Время строить» и предыдущими проектами Оксаны Марченко. Так, Комарова отмечает, что Оксана Марченко выполняет ту же миссию, что и в своих предыдущих программах. «Несмотря на внешне развлекательный формат, новый проект Оксаны Марченко подводит телезрителей к более глубоким выводам. Говоря по сути, в программе «Время строить» у Оксаны Марченко та же миссия, что и в «X-Факторе», и в ее предыдущих телепроектах – она помогает людям поверить в свои силы, чтобы изменить свою жизнь к лучшему», - обращает внимание Комарова.

По мнению Комаровой, программа также показала, как много друзей у Оксаны Марченко, ведь в съемках первого выпуска приняли участие Василий Вирастюк и Вера Брежнева, а также группа дайверов и байкеры из Днепра. «Например, Оксана Марченко с Верой Брежневой посадили огород для хозяйки, а Василий Вирастюк со своими друзьями-байкерами и дизайнером Светланой Сабри высадили саженцы деревьев на участке возле нового дома», - обращает внимание блогер.

«Изменилась к лучшему и жизнь одной украинской семьи. И, что более важно, семья Горбонос не просто улучшила свои жилищные условия, но и приняла эстафету в виде помощи окружающим людям. Кстати, хорошим ходом было бы появление кого-то из героев первого выпуска в последующих сериях «Время строить» - например, можно привлечь Павла и Надежду к постройке дома для новых героев программы», - предлагает блогер идею для следующих выпусков программы «Время строить».

Первый выпуск реалити-шоу «Время строить» с Оксаной Марченко вышел в субботу, 2 декабря 2017 года. Героями первого выпуска программы «Время строить» стала обычная украинская семья – Павел и Надежда Горбонос, а также их трое детей, проживающие в поселке Карнауховка (Днепропетровская область). До программы Оксаны Марченко семья жила в сельском доме, который находился в аварийном состоянии. Команда проекта «Время строить» построила для семьи новый коттедж, обустроила земельный участок вокруг дома, а также отремонтировала аварийный спортивный зал в поселке и расчистила от мусора берег и русло Днепра.

Следующий выпуск «Время строить» выйдет на экраны в субботу, 9 декабря, в 20:30 на канале «Интер».