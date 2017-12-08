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Папа Римский Франциск высказался за изменение молитвы «Отче наш», ведь по мнению понтифика, исходя из перевода молитвы на другие языки, можно подумать, что «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет». Об этом сообщает Reuters.

«Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение», – заявил Папа Римский.

Также Франциск отметил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит «и не позволь нам поддаться искушению». В таком переводе вина в искушении лежит на человеке, отметил глава Ватикана.
ForUm

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