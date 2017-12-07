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Сегодня вечером в Одессе в районе детского центра «Молодая гвардия» загорелся трамвай, следовавший по маршруту №7 .

По информации КП «Одесгорэлектротранс», загорелась щитовая рядом с кабиной водителя. Были вызваны сотрудники ГосЧС, которые сумели локализовать и потушить пожар, сообщает «Думская».

Как сообщили в пресс-службе КП «ОГЭТ», пострадали пять человек, которые порезались, покидая вагон через окна.

По информации патрульной полиции, за помощью к медикам обратились 6 человек. У них признаки отравления угарным газом и травмы мягких тканей, полученные при поспешной эвакуации (возникла давка в дверях). Движение автотранспорта сейчас осуществляется без затруднений.

Все пострадавшие находятся в областной больнице, серьезных травм нет ни у кого. По информации ГСЧС, площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. Причина возгорания — замыкание в распределительной щитовой. Горела только кабина водителя, в салоне было только сильное задымление.
ForUm

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