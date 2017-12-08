Экономику Украины можно быстро восстановить, финансируя и развивая приоритетные отрасли, а внешние долги при желании легко закрываются за счет конфискации европейских вилл и яхт украинских миллиардеров-взяточников. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал народный депутат Украины, лидер всеукраинской политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

Он подчеркнул, что сегодня украинская экономика зашла в тупик из-за некомпетентности руководства страны.

«Существует два типа экономики: рыночная и плановая. Третью придумала украинская власть – это «патриотическая экономика», которая не отвечает никакой логике хозяйствования, а придерживается исключительно «патриотической и революционной» целесообразности. Наши горе-патриоты принимают решения для поддержания ранее заявленной риторики вопреки экономическим интересам собственных граждан. У них революционная необходимость в приоритете – и от такого подхода мы должны немедленно отказаться. Мы уже достигли дна, пора наконец заняться реальным улучшением жизни людей» – сказал Рабинович.

По мнению парламентария, для того, чтобы страна развивалась и процветала, в Украине должна функционировать рыночная экономика.

«У Украины уже был опыт плановой экономики при СССР. Я считаю, что сегодня время рыночной экономики, которую должна строить страна. Мы нуждаемся в новаторских подходах ведения хозяйства. Государство не должно дотировать то, что не развивается или закрывать то, что процветает», – заявил политик.

Лидер партии «За життя» напомнил, что его политсила уже 3,5 года говорит о том, что необходимо предпринять, чтобы наладить положение дела в Украине.

«Во-первых, развивать hi-tech. Нужно дать возможность молодым специалистам в этой сфере работать в Украине, освободить их от налогов и прессинга, создать условия для возвращения эмигрировавших профессионалов. Во-вторых, развивать агропромышленный сектор, который не должен быть «завязан» только на производстве или дотации курятины. Например, надо развивать производство экопродукции, которая пользуется популярностью на Западе, и при этом ее стоимость выше. Третье – это банковская сфера. В условиях противостояния Запада и Востока мы должны стать финансовой «Швейцарией Восточной Европы». При создании адекватных условий для банковского сектора мы сможем заполучить громадные средства от стран-партнеров, от соседей, и эти деньги будут работать на нашу страну, а не кредиты», – подчеркнул народный депутат.

Рабинович также акцентировал внимание на том, что Украина в этом году выплатила МВФ 1,3 миллиарда долларов по кредиту с процентами, а МВФ, в свою очередь, выделил Украине один миллиард долларов.

«Получается, что за 300 миллионов, которые Украина им заплатила, руководство страны подняло тарифы, убило пенсионную систему, вырубило леса и загнало даже новорожденного украинца в долги. С МВФ не нужно ругаться, нужно выгнать их поганой метлой из Украины – и определиться, что делать с уже имеющимся долгом», – отметил лидер партии «За життя».

Он добавил, что в ходе поездки в Брюссель и Париж уже обсудил данные вопросы со своими европейскими коллегами.

«Я общаюсь по этому поводу с европейскими политиками. У нас есть предложения по поводу решения проблемы украинских обязательств. Пусть ЕС забирает в счет долга все дома, яхты, автомобили и теннисные корты, которые купили здесь наши миллиардеры-взяточники на сотни миллионов долларов. Иначе быть не может! Люди, мы должны строить страну, мы должны выбрать жизнь и развитие!» – призвал Вадим Рабинович.