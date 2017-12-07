В пресс-службе общественного движения «Украинский выбор — Право народа» прокомментировали заседание комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, состоявшееся 6 декабря.

Как известно, на Комитете рассматривался в том числе и вопрос о якобы имевшем место препятствовании журналистской деятельности сотрудников «Радио Свобода» охраной лидера «Украинского выбора ‒ Права народа» Виктора Медведчука.

«В работе комитета принимал участие народный депутат, представляющий Движение «Украинский выбор – Право народа» во фракции «Оппозиционного блока», Василий Нимченко. Он предельно ясно и четко обрисовал ситуацию. Так, 5 и 7 ноября журналисты пытались силой прорваться к Виктору Медведчуку и членам его семьи в здании аэропорта «Киев». Лишь благодаря профессиональным действиям охранников, которые не применяли ни силу, ни тем более оружие, инциденты не переросли в прямое столкновение, и никто не пострадал», — говорится в заявлении пресс-службы.

Цитируя В.Нимченко. в «Украинском выборе» напомнили, что, согласно украинскому законодательству, допускается сбор и распространение информации только относительнолиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления.

«Таким образом, сбор и распространение конфиденциальной информации о Викторе Медведчуке, и тем более о членах его семьи, возможны исключительно с его согласия (статья 32 Конституции Украины, статьи 5, 11, 21 Закона Украины «Об информации»). Поскольку Виктор Медведчук таким лицом не является, действия журналистов «Радио Свобода» ‒ это попытки грубого вмешательства в его личную жизнь», — пояснили в «Украинском выборе».

Такой же позиции, отметили в пресс-службе, придерживается и суд, в который обратился В.Медведчук после того, как Нацполиция отказалась вносить в ЕРДР сведения о совершении журналистами «Радио Свобода» уголовного правонарушения.

«В ответ на обращение защиты Виктора Медведчука Печерский районный суд г. Киева 1 декабря обязал Национальную полицию Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о преступных действиях М. Ткача и других представителей «Радио Свобода», посягнувших на фундаментальные конституционные права граждан – недопустимость вмешательства в личную и семейную жизнь», — говорится в заявлении пресс-службы.

В «Украинском выборе» также прокомментировали искусственно созданный журналистами «Радио Свобода» инфоповод, который подхватили и растиражировали ряд украинских СМИ.

«Главная цель информационного прессинга, осуществляемого журналистами «Радио Свобода» и других так называемых патриотических массмедиа, ‒ дискредитация лидера Движения «Украинский выбор ‒ Право народа»Виктора Медведчука. Политическая подоплека схемогейта очевидна даже для людей, неискушенных в политике. «Радио Свобода» ‒ грантовый проект, существующий на деньги американских «сеятелей демократии» и активно поддерживаемый «партией войны» в Украине. И эти представители лжесвободной прессы, распространяя неправдивую, политически ангажированную информацию, работают на срыв масштабного обмена удерживаемыми лицами – обмена, которого Украина ждет уже более 14 месяцев», — подытожили в пресс-службе «Украинского выбора».