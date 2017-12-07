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Украинской модели и певице Даше Астафьевой вернули угнанный автомобиль Mercedes. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня нашлась моя машина, я хочу поблагодарить тех людей, которые вернули ее. Сказать огромное спасибо от всей моей семьи, поблагодарить тех, кто поддерживал все это время. Я, наверное, не пришла до конца в себя, но, наверное, чудеса все-таки происходят», – сообщила она в своем видеообращении.

Напомним, 29 ноября в Киеве на проспекте Бажана у Астафьевой угнали автомобиль Mercedes GLE 350. 
ForUm

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