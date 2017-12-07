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Киевская прокуратура совместно с сотрудниками Нацполиции Украины и СБУ провела спецоперацию по разоблачению и задержанию членов преступной группы, которые наладили поставку кокаина в Украину из стран Латинской Америки, а также нелегальный сбыт другого наркотического средства – каннабиса – в Европу. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Во время досудебного расследования, которое проводилось в тесном сотрудничестве с голландскими правоохранителями, двух участников преступной группы задержали в аэропорту Амстердама с 7 кг кокаина.

Кроме того, в рамках расследования столичными правоохранителями задокументирована попытка еще двух участников преступной группы перевезти почти 3 килограмма каннабиса, спрятанных в бойлере, для дальнейшей продажи в Великобритании. Наркотики изъяты на пункте пропуска «Порубное» в Черниговской области.

Двух участников группировки (жителей Полтавской области) задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту жительства преступников во время проведения обысков изъято еще пять килограммов каннабиса.

В настоящее время задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины.
ForUm

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