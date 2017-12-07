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В Москве анонсировали «очередные выборы» главарей боевиков на временно оккупированном Донбассе.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, являющийся приближенным к помощнику президента РФ Владислава Суркову, передает УНИАН.

«Будут выборы в «республиках» Донбасса. 2 ноября 2014 года там были выборы глав «республик» и выборы народных собраний – то есть «парламентов республик». 4 года – срок их полномочий истекает. Их деятельность никак не регулируется Минскими соглашениями, поэтому можно ожидать, что эти выборы должны пройти в срок, осенью 2018 года», - сказал Чеснаков.

Напомним, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Несколько дней наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, был перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей.
 
ForUm

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