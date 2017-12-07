В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №7368 об увольнении нардепа от «Самопомочи» Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте парламента.

«Отозвать Соболева с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в связи с неудовлетворительной работой на этой должности», - говорится в документе.

Авторами постановления выступили 12 депутатов: 5 от фракции БПП, 3 – «Оппозиционного блока», 2 – «Народного фронта» и по 1 от Радикальной партии» и группы «Возрождение».

Отмечается, что Соболев отзывается с должности председателя комитета «в связи с неудовлетворительной работой».

Верховная Рада уже включила этот вопрос в свою повестку дня на четверг, 7 декабря.

Напомним, 6 декабря члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признали работу главы комитета Егора Соболева (фракция «Самопомич») неудовлетворительной.