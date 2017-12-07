Мужчине, который препятствовал законной деятельности журналистов в Киеве, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба столичного главка.

За совершение правонарушения 41-летнему дончанину грозит наказание от штрафа до трех лет ограничения свободы.

Сотрудники Соломенского управления полиции в рамках расследования уголовного производства, начатого 8 ноября 2017 по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины, установили нескольких лиц, причастных к совершению правонарушения. Одному из мужчин объявили о подозрении в совершении правонарушения.

Напомним, события развивались 7 ноября 2017 на территории киевского аэропорта. Журналисты проводили видеосъемку, во время которой неизвестные лица препятствовали их законной профессиональной деятельности.

Журналист Михаил Ткач сообщил, что неизвестные в масках и балаклавах препятствовали работе съемочной группы программы «Схемы», которая пыталась снять прилет самолета Виктора Медведчука из России в аэропорт «Киев».

Позже в сети появилось видео инцидента.