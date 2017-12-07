Правительство уже в третий раз за текущий год повысило тарифы на воду и тепло по всей стране, при том что постоянный рост стоимости коммунальных услуг ставит большинство украинцев на грань выживания. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил народный депутат Украины, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Власти уже не знают, где б еще взять, что б еще у кого выпросить или отнять, чтобы наконец удовлетворить свои аппетиты! Они замораживают соцвыплаты, вводят новые налоги, уничтожают страну ради очередного «траншика» от МВФ – все им мало. Вспомнили в очередной раз и о тарифах», – написал парламентарий.

По мнению Рабиновича, очередное повышение тарифов ЖКХ – это откровенное издевательство власти над украинцами.

«Да-да, Кабмин опять повысил тарифы на жилищно-коммунальные услуги – в этот раз на холодную и горячую воду, плюс на тепло. И это уже третий раз за год! В апреле, в июле и вот сейчас. Так же было и в прошлом, и в позапрошлом году. Власть из года в год продолжает все активнее лезть к нам в карман, все циничнее над нами издевается!» — подчеркнул Рабинович.

Для сравнения он привел старые и новые коммунальные тарифы на тепло, установленные в разных регионах.

«Тенденция на самом деле пугающая, друзья, причем, по всей Украине. Сравните: в Одессе еще два года назад тепло стоило 543 грн/Гкал, сейчас его стоимость повысили до 1127 грн. В Херсоне было – 583 грн, стало – 1106 грн. В Днепре было – 562 грн, стало – 1045 грн. В Хмельницком было – 488 грн, стало – 1008 грн. По всей стране рост в среднем более чем на 100%!» – отметил политик.

Парламентарий добавил, что значительный рост тарифов наблюдается не только по теплоснабжению, но и по воде.

«В той же Одессе теперь кубометр горячей воды стоит 75 грн. Исходя из нормы потребления в 3 кубометра, на выходе получаем 225 грн в платежках. В других городах картина почти не отличается. В Херсоне вода теперь стоит 82 грн, в платежках получим 246 грн; в Днепре вода уже по 87 грн, за месяц набежит 261 грн, в Хмельницком после поднятия цены до 72 грн/куб. м. в платежках будет 216 грн и так далее», – рассказал Рабинович.

По его словам, постоянно растущие тарифы на тепло и воду, а также на газ электричество и прочее, ставят большинство украинцев на грань выживания.

«Не забудьте к теплу и воде прибавить и другие тарифы – газ, электричество (цену которого, кстати, Кабмин в следующем году планирует поднять минимум на 25%) и прочее. А затем сравните полученную сумму со средней зарплатой и пенсией по Украине. Сколько еще повышений тарифов необходимо, чтобы большей части украинцев не на что было просто выживать? Что это, если не убиение своего народа?» – резюмировал лидер партии «За життя».