Новосозданные антикоррупционные органы уже имеют достижения в разоблачении и борьбе с коррупцией, поэтому для дальнейшей реализации антикоррупционной реформы в Украине они нуждаются в поддержке. Такое убеждение высказал глава Всемирного банка Джим Йонг Ким во время встречи с директором НАБУ Артемом Сытником, которая состоялась в рамках Глобального форума по возврату активов, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В ходе встречи стороны обсудили давление, оказываемое на НАБУ, ход расследований по разоблачению топ-коррупции и перспективы создания антикоррупционного суда в Украине.

В НАБУ напомнили, что во время последнего визита в Украину в этом месяце Джим Йонг Ким отметил, что создание антикоррупционного суда является критически важным для дальнейшего роста украинской экономики и, к тому же, его создание является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Генпрокурор проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.