В Ривненской области сотрудники прокуратуры и полиции изъяли крупнейшую за последние годы партию янтаря весом более 1 тысячи кг стоимостью около 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В рамках уголовного производства относительно незаконной деятельности, связанной с незаконными операциями с янтарем, сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Управления защиты экономики нацполиции и следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ривненской области 5 декабря провели 9 обысков на территории Ривного, Ривненского и Сарненского районов.

«По результатам проведения следственных действий ликвидирована деятельность подпольного цеха по обработке «солнечного» камня, а также изъято, в том числе в жилых помещениях, 1017 кг обработанного и необработанного янтаря общей стоимостью около 10 млн грн, специальное оборудование для его незаконной добычи (мотопомпы, шланги) и ручной обработки», - говорится в сообщении.

В настоящее время подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к предусмотренной законом ответственности фигурантов незаконных схем с янтарем.

Досудебное расследование осуществляется следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в области по ст.ст. 240, 294, 342, 345 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).