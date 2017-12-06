Преломить ситуацию, в которой оказалась Украина, и обеспечить реальное восстановление экономики могут лишь возврат на традиционные рынки сбыта и возобновление промышленно-кооперационного сотрудничества с Российской Федерацией и странами СНГ. Иного выхода нет, уверен лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Цивилизационный выбор», о котором так много и пафосно говорили во власти, на самом деле завел Украину в евроинтеграционный тупик, считает политик.

«Согласно подсчетам экономистов Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», по итогам 2016 года объем экспорта товаров из Украины в Россию по сравнению с 2013-м сократился в денежном выражении более чем в 4 раза — с $15 млрд до $3,6 млрд. Если же сравнивать нынешнюю ситуацию в Украине с более ранним периодом, еще до евроинтеграционной истерии (скажем, с 2011 годом, когда украинский экспорт в РФ достигал $19,8 млрд), то только в прошлом году и только на сокращении экспорта в Российскую Федерацию прямые потери Украины составили $16,2 млрд. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году в сравнении с 2013-м сократился на $29,5 млрд — до $8,7 млрд, в сравнении с 2011-м потери составили $40,2 млрд», — отметил Медведчук.

По словам политика, суммарные потери Украины из-за беспрецедентного спада в торговле с главным экономическимпартнером в течение 5 лет составляют порядка $48,3 млрд, что в разы больше всех займов Украины.

«Скажу больше: вопреки ожиданиям и обещаниям еврореформаторов, зона свободной торговли с Евросоюзом (ни в режиме односторонних преференций, ни действующая в полную силу) не смогла компенсировать убытки, которые несет Украинавследствие потери российского рынка сбыта. Более того, в 2016 году Украина экспортировала товаров в ЕС на $3,2 млрдменьше, чем в 2013-м. И лишь по итогам 10 месяцев 2017 года наша страна вышла на докризисные объемы экспорта в Европу, которые соответствуют результатам за 10 месяцев 2013-го», — констатирует лидер «Украинского выбора — Права народа».

Именно поэтому, уверен Медведчук, еврореформаторы судорожно пытаются найти новых торговых партнеров в Латинской Америке, Африке, Азии…

«Флюгерная политика» заставляет украинскую властьпредпринимать авантюрные шаги, как это было с так называемым Новым шелковым путем в обход России. Разрыв кооперационных связей с РФ и снижение объемов экспорта товаров привели к деиндустриализации и краху промышленности Украины. Пострадали не только высокотехнологичные отрасли, но и аграрный сектор. Усилиями «реформаторов» Украина превращается в сырьевой придаток Запада. Совершенно очевидно, что преломить ситуацию и обеспечить реальное восстановление украинской экономики могут лишь возврат на традиционные рынки и возобновление промышленно-кооперационного сотрудничества с РФ. Иного выхода нет», — подытожил политик.