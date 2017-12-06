Генпрокуратура сообщила о подозрении двум экс-руководителям подразделений ГУ Нацполиции в Киеве, которые, превышая власть, способствовали незаконному применению огнестрельного оружия в селе Княжичи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по согласованию с процессуальным руководителем 5 декабря сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти, которым вызвано тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины двум бывшим руководителям подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, которые, превышая предоставленную им власть, активно способствовали незаконному применению 4 декабря 2016 огнестрельного оружия в с. Княжичи Броварского района, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции», - сообщили в ГПУ.

В суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.