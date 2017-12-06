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Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении экс-депутата городского совета VI созыва по факту совершения им умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В мае 2014 года гражданин Украины, будучи депутатом одного из горсоветов, обеспечил проведение так называемого «референдума» в поддержку террористической организации «ЛНР» в пгт Горское. Используя свой авторитет среди жителей города на митинге, посвященном годовщине празднования Дня Победы, публично призвал местных граждан принять участие в проведении «референдума» на территории города. Кроме того, депутат обеспечил передачу бюллетеней для «голосования» и в течение дня от глав указанных избирательных участков получал информацию о ходе проведения незаконного псевдомероприятия.

Поскольку пока экс-депутат скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, последнему заочно сообщено о подозрении и в ближайшее время готовится направление в суд ходатайства о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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