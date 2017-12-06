Укринформ попытался выяснить, как выйти из ситуации, в которой сегодня оказалась Украине

Утро 5 декабря началось с новости об экс-губернаторе Одесской области, а ныне — председателе «Движения новых сил» Михаиле Саакашвили, к которому пришли с обыском и «подозрением», а он (и как удалось) убежал от вооруженных людей на крышу старого дома по ул. Костельной, но его все-таки задержали в Киеве. Впрочем, после столкновений с полицией и нацгвардией сторонники сумели его отбить и вместе они пришли к стенам Верховной Рады, где долго митинговали. А в Раде генеральный прокурор Юрий Луценко рассказывал, как Саакашвили через посредника «продал Родину» (правда уже не свою) и финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Виктора Януковича, в частности, Сергея Курченко. Последний же отрицает все обвинения, называя это «абсолютным фейком». Это если очень кратко о сегодняшних событиях в Киеве.

На вопрос Укринформа — что Вы думаете о ситуации, в которой оказалась Украина, и как из нее выходить? — ответили:

Дмитрий Бачевский, политтехнолог:

«Главная цель остается старой — выдавить Саакашвили из Украины, из ее политического и информационного поля»

«При оценке ситуации с задержанием Саакашвили надо исходить из аксиомы: он не будет сидеть в украинской тюрьме ни при каких обстоятельствах. Это невыгодно сегодняшнему руководству государства и значительно осложнит наши отношения с Западом. После задержания он будет освобожден под любым предлогом или будет отправлен под домашний арест. Главная цель остается старой — выдавить Саакашвили из Украины, из ее политического и информационного поля. Но временное задержание Саакашвили призвано решить несколько задач.

Первая — окончательно убить образ героя, спасителя нации, который создал себе Саакашвили. Ведь кого может спасти человек, который неспособен защитить даже самого себя? Разрушать этот образ начали давно, постепенно выбивая из окружения Саакашвили ключевых фигур. Их он тоже не смог защитить. И если короля создает свита, то король без свиты — не король.

Вторая задача — создать новые юридические обоснования для лишения Саакашвили гражданства и депортации.

Третье — дискредитировать его на международной арене в глазах зарубежных партнеров, а также сформировать ему новый образ предателя внутри Украины. Тема связей между Саакашвили и Курченко как раз является для этого очень удобным инструментом.

Все это должно уничтожить Саакашвили, как политика, и окончательно убить для него любую перспективу в Украине. До последнего времени Саакашвили, как свежий образ, имел больше всего фанатичных сторонников, а потому был самым опасным. Сегодня он, пожалуй, единственный политик, ради которого еще находятся люди, готовые пожертвовать своей жизнью и броситься под танк.

Поэтому дело его политического уничтожения является для сегодняшней власти задачей №1. Ради осуществления этой операции, которая готовилась длительное время, Генпрокурор Юрий Луценко даже вынужден был заранее отменить свой визит в США на Глобальный форум по возвращению активов. Ситуация зашла уже слишком далеко, чтобы ее можно было спустить на тормозах, потому что началась борьба на уничтожение, несмотря на репутационные и другие потери сторон. Победит тот, у кого больше ресурсов».

Богдан Яременко, политолог:

«Мы не выйдем из этих проблем так быстро, как бы этого не хотелось, потому что нет понимания их остроты»

«С большой иронией наблюдаю за этой ситуацией, потому что в 2015-м точно так же несколько сотен высокооплачиваемых людей из СБУ задержали Геннадия Корбана. Тогда Михаил Саакашвили находился по другую сторону баррикад. Он не видел никаких проблем и с правосудием, и с узурпацией власти. Но вот прошло каких-то два года и это уже ударило по нему. Конечно, гражданин Украины Саакашвили, как по мне, является пострадавшей стороной во всей этой ситуации, и его нужно защищать. Очевидно, украинская власть очень нервно реагирует на его статус как одного из «нарушителей спокойствия». Потому что Саакашвали - это тот человек, который призывает к акциям протеста против того, что происходит в Украине. Поэтому то, что происходит с ним, выглядит как попытка политической расправы, а не установление справедливости. И в данном случае не важно, где именно будет генпрокурор Юрий Луценко - в Вашингтоне или будет давать пресс-брифинг в Верховной Раде. Это один из тех шагов, который грозит превратить ситуацию в Украине в неуправляемый хаос. Мы видим открытое противостояние, пусть части, но очень активной части политикума с правоохранительными органами. Это дорога к очень плохим последствиям.

И здесь нет какого-то однозначного ответа на ваш вопрос: Украина не сегодня оказалась в такой ситуации, а уже давно. Здесь есть субъективные вещи, такие как роль власти, которая под лозунгами «защиты Украины» или «евроинтеграции» на самом деле просто заботится о сохранении собственной власти. Но есть объективные вещи. В Украине фактически отсутствует запрос на моральную, системную политику. Часто требования улиц сводятся к акциям по смене тех или иных должностных лиц, а не к изменению системы. Очевидно, надо менять избирательное законодательство, реформировать конституцию в тех вопросах, как вот чрезмерный контроль президента над органами исполнительной власти, над спецслужбами, отсутствие парламентского контроля и общественного контроля над силовыми ведомствами... И, конечно, это касается вопроса баланса соотношения сил. Иммунитета или вообще не должно ни у кого быть, или — сбалансированный, чтобы ни одна сторона не имела больше возможностей, чем другая. То есть, ни парламент, ни правительство, ни президент не должны иметь преимущественную силу, влияние на правоохранительную политическую систему, чтобы ломать ее под собственные нужды.

Здесь много проблем, и мы не выйдем из них так быстро, как бы этого не хотелось. Потому что нет понимания ее остроты. Каждый занимается пиаром, вместо того, чтобы подумать: а не зашли ли мы слишком далеко? Поэтому мои прогнозы такие: в ближайшее время не стоит ожидать серьезных ухудшений или ощутимых улучшений. Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока одна из сил не возьмет на какой-то период контроль над ситуацией. Но, похоже, на сегодняшний день никто не готов это сделать. Поэтому, скорее всего, хаос будет продолжаться. То есть, мы будем наблюдать медленное, но дальнейшее обострение кризиса с эмоциональными всплесками, как с Саакашвили. Но это не единственная фигура, которая способна вызвать такие реакции в украинской политике».

Виктор Небоженко, политолог:

«Украина не останавливается на пути вхождения в семью западных народов»

«Наблюдать за событиями последних дней, как минимум, неприятно. Москва тоже - с большим интересом следит за тем, что происходит в Украине. Наверное, президент Путин выражает чувства «глубокого удовлетворения» событиями в Киеве. К тому же он, видимо, оценил готовность власти во имя защиты своих интересов оказывать сопротивление американцам. Разгром прозападных антикоррупционных органов НАБУ и САП руками самих украинцев (АП, ГПУ, СБУ), - об этом Кремлю можно было только мечтать. А штурм квартиры и грубое задержание политического противника президента Порошенко Саакашвили - врага Кремля в день, когда в Вашингтоне терпеливо, но напрасно ждали ключевого борца с коррупцией в Украине - генпрокурора Луценко, является настоящим подарком Киева президенту Путину под Новый год.

Несмотря на это, из всего этого хаоса можно выйти. Генпрокурору Луценко или председателю Верховной Рады Парубию нужно срочно обратиться к послу США, объяснив, что оскорбление ФБР, грубая попытка ареста Саакашвили - это недоразумение, а демократия продолжает жить, Украина не останавливается на пути вхождения в семью западных народов. Понимаю, что Петр Алексеевич не хочет отступать от своей политической линии, но он должен понять, что сейчас Саакашвили лучше не трогать, дальнейшее давление только ухудшит ситуацию. Все это может привести к недопустимой ошибке. Ведь, в отличие от событий 2004 и 2014 годов, сегодняшний лагерь протестантов расположен прямо в зоне правительственного квартала - неподалеку от администрации президента и Верховной Рады. Это очень серьезный и опасный дестабилизатор ситуации».