Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили анонсировал вечернее вече под Верховной Радой. Об этом он сказал на пресс-конференции на площади Конституции 6 декабря.

«На 6 вечера мы собираемся на вече, и будем объявлять план действий – решительных, но мирных», - сказал Саакашвили, сообщает «Украинская правда».

Он добавил, что под Радой стоят простые люди, которые «последние деньги потратили, чтобы сюда приехать», - добавил он.

«Главное, чтобы на 6 часов пришли люди, чтобы мы устроили вече и поговорили о том, как преодолеть политический кризис в Украине, как очистить страну от барыг и воров», - подытожил Саакашвили.

Он добавил, что его требованиями будут «убрать преступную группировку из правоохранительных органов и начать процедуру импичмента Президента».

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь он отказался приходить на допрос в ГПУ.

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали четверо правоохранителей.

Митингующие сообщили о 10 пострадавших активистах.