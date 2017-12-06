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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что реализация положений закона будет способствовать демонополизации и дерегуляции в сфере жилищно-коммунальных услуг, повышению их качества, обеспечению возможности контроля за их предоставлением, обновлению жилого фонда и повышению эффективности его управлением.

Документом осовремениваются правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, а также вводятся новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг, построенные на принципах открытости, прозрачности и взаимной ответственности.

В частности, его нормами определен перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования по предоставлению таких услуг и основы их коммерческого учета, порядок оплаты за их предоставление и применения социальных нормативов, порядок и особенности заключения, изменения и прекращения договоров субъектами правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Как ранее сообщал ForUm, 9 ноября Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах.

Документом с 1 января 2019 года вводится пеня за каждый день просрочки оплаты после даты, до которой должны быть оплачены жилищно-коммунальные услуги.
ForUm

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