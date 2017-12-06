Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в среду утром обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 12,16 тысячи долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 06.40, Bitcoin на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,405 – 12,160 тысячи долларов, сообщает Прайм.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост. 29 ноября цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. 27 ноября Bitcoin превысил исторический максимум в 9 тысяч.

Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.

Напомним, украинские регуляторы финансового рынка в составе Национального банка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг продолжают работу над определением правового статуса криптовалют в Украине и предупреждают о высоких рисках операций с ними.