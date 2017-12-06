также в разделеЭкономика
Президент одобрил введение пени за просрочку оплаты коммуналки 48
Госдолг Украины уменьшился на $750 миллионов 38
Кабмин ухудшил прогноз инфляции в 2018 63
Доработанный проект госбюджета поступил в Раду 39
Каждый третий украинский промышленный товар продается за границей 47
Розенко: Повышение «минималки» до 4100 не подстегнет на инфляцию 45
В НБУ успокоили, что контролируют ситуацию с курсом гривни 69
На межбанке продолжает расти курс доллара 61
Порошенко предложил поднять минимальную зарплату до 4100 95
Курс Bitcoin установил очередной рекорд 76
В этом году Украина выплатила МВФ больше, чем получила 80
Коболев заявил о завершении подготовки к разделению «Нафтогаза» 42
Кабмин скорректировал прогнозные показатели экономического развития 37
США официально признали Bitcoin 63
Порошенко: Еврокомиссия решила дать Украине €1,8 миллиарда 140
Кабмин утвердил стратегию управления госдолгом 35
В Украине могут отменить налог на прибыль 137
В Украине планируют создать бюро финансовой безопасности 125

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в среду утром обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 12,16 тысячи долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 06.40, Bitcoin на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,405 – 12,160 тысячи долларов, сообщает Прайм.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост. 29 ноября цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. 27 ноября Bitcoin превысил исторический максимум в 9 тысяч.

Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.

Напомним, украинские регуляторы финансового рынка в составе Национального банка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг продолжают работу над определением правового статуса криптовалют в Украине и предупреждают о высоких рисках операций с ними. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги