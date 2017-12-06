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Британские спецслужбы задержали двух мужчин, планировавших совершить покушение на премьер-министра Терезу Мэй. Об этом соообщает The Independent со ссылкой на главу службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркера.

Террористы планировали взорвать замаскированную под сумку бомбу у резиденции премьера на Даунинг-стрит, а затем организовать нападение с ножами, сообщает УНИАН.


Подозреваемые были задержаны в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе, им предъявлены обвинения по статье о терроризме.

По информации The Sun, с помощью взрывчатки, принесенной в сумке, один из заговорщиков должен был взорвать ворота безопасности, после чего ворваться в резиденцию и напасть на премьера с ножом и газовым баллончиком. При этом на нападавшем должен быть надет жилет смертника. 

Как отмечает The Independent, в полиции Лондона во вторник сообщили, что 20-летнему жителю столицы Нааймуру Закарии Рахману и 21-летнему жителю Бирмингема Мохаммеду Акибу Имрану предъявлены обвинения в подготовке теракта. Но в Скотланд-Ярде отказались подтвердить, что задержания этих двух человек связаны с подготовкой покушения на Мэй.

По данным The Independent, Рахман и Имран в среду должны представить перед судом в Вестминстере.

 
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