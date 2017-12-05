Экс-военный прокурор, а ныне - заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик не явился на судебное заседание по делу о незаконном обогащении за того, что пострадал при задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин из зала суда.

Само заседание не состоялось из-за отсутствия обвиняемого Константина Кулика.

Юрист ЦПК спросил у секретаря суда Титкова И.Ю. о причинах переноса заседания. В ответ секретарь судьи Голосеевского района столицы Д.М. Волгарь сообщила, что обвиняемый в незаконном обогащении экс-военный прокурор «пострадал» и находится в больнице. Именно поэтому его адвокаты просили перенести судебное заседание «на неопределенный срок».

Отмечается, что дело Кулика уже год слушается в суде, однако за это время произошло всего 4 заседания, сообщает «Украинская правда».

Это - первый в Украине судебный процесс по незаконному обогащению чиновника.

Соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе в 2015 году.

Как сообщал ForUm, 29 июня 2016 года детективы НАБУ провели обыски по месту жительства Константина Кулика. Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

В июле 2016 суд арестовал имущество прокурора и его жены: автомобили Toyota Land Cruiser 200, 2014 года выпуска, Toyota Land Cruiser 100, 2003 года выпуска, нежилое помещение, паркоместо, 3 квартиры, земельный участок.

Кулика подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение). В случае признания судом его вины военному прокурору сил АТО грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.