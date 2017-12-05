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В городе Каменском Днепропетровской области неизвестные подожгли автомобиль Mitsubishi Lancer, который принадлежит депутату горсовета. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, происшествие произошло днем 4 декабря.

Огнем поврежден моторный отсек и корпус иномарки. Пострадавших нет. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества). Ведется следствие, сообщает УНИАН.

Как сообщают СМИ Каменского, речь идет об автомобиле депутата, руководителя городской организации «Оппозиционный блок» Сергея Павлюка. 
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