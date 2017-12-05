Публичная акционерная госкомпания «Укрзализныця» планирует открыть онлайн-продажу билетов на все международные поезда в январе 2018 года. Об этом сообщил и. о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов на пресс-конференции.

«Мы планируем в течение месяца-полутора полностью перевести все международное сообщение на онлайн-продажу. Тут вопрос в том, что эксплуатация международных поездов осуществляется не только «Укрзализныцей», а совместно с другими странами. Поэтому нам нужно согласовать некоторые процедуры», - сказал он, сообщает УНИАН.

2 декабря «Укрзализныця» запустила онлайн-продажу билетов на международные поезда в страны Европейского Союза.