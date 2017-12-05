Внесенные в устав Русской православной церкви изменения о переносе центра Украинской Православной Церкви в Киев не связаны с зарегистрированным в Верховной Раде Украины законопроектом о «церкви страны-оккупанта», который, в случае принятия, может ограничить функционирование УПЦ.

Об этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент (Вечеря) заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Хотел бы подчеркнуть, что решения, которые принимает архиерейский собор, зависят не от тех или иных политических инициатив парламента, а от перспектив церковной миссии», - сказал владыка Климент.

В свою очередь председатель Синодального юридического отдела протоиерей Александр Бахов заявил, что также не соответствует действительности информация о том, что изменения в устав РПЦ сужают права УПЦ.

Он отметил, что в действительности УПЦ имеет гораздо больше прав, чем автономные и самоуправляемые церкви в составе Русской Православной Церкви.

«Украинская Православная Церковь, в соответствии с постановлением архиерейского собора от 1990 года, является независимой в своем управлении и имеет статус широкой автономии, и по своему статусу она выше, чем самоуправляемая церковь. На соборе статус УПЦ выделили в отдельную десятую главу (устава РПЦ. – Ред.)», - заверил Бахов.

Он также добавил, что на практике это означает, что УПЦ может принимать любые решения, касающиеся ее деятельности, без согласования с патриархом РПЦ.

«Украинская Православная Церковь может принимать любые решения, которые определены уставом УПЦ и собором 1990 года», - отметил Бахов.

По его словам, это касается создания епархий, изменений их границ, избрание управляющих епархиями, избрание предстоятеля церкви, избрание членов синода, устава синода, устава собора архиереев, устава поместного собора УПЦ.

«Все это определяется исключительно решениями украинских архиереев», - подчеркнул Бахов.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал ложью сообщение, что на архиерейском соборе РПЦ было решено перенести центр УПЦ Московского Патриархата в Киев.

Архиерейский собор РПЦ состоялся в Москве с 29 ноября по 2 декабря.

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) (№4128) был зарегистрирован в ВР 23 февраля 2016 года.

Проект закона об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором (4511), был зарегистрирован 22 апреля 2016 года.

Их рассмотрение было запланировано на 18 мая 2017 года, однако оно не состоялось.

В Украинской Православной Церкви называли эти законопроекты репрессивными, поскольку видели в них «возобновление антирелигиозных репрессий», коррупционные риски.