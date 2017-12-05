В Одессе антисемиты публично призывают устраивать еврейские погромы. Об этом пишет Golos.Ua.

«Вопиющий факт – антисемиты призывают устраивать еврейские погромы в Одессе! Публичный призыв к геноциду еврейского населения можно расценивать как призыв к разжиганию национальной розни, за что Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание до 5 лет на нарах. Иначе, как возрождением фашизма в Украине, это назвать нельзя. Трудно поверить, что эти люди забыли страшные трагические страницы нашей истории, когда фашисты зверки издевались над людьми, которых они не считали арийцами. Нацисты живьем сжигали в газовых камерах евреев, цыган и гомосексуалистов», – отмечает издание.

Намедни в соцсети Facebook некая Неонила Нила Ткаченко со своим другом разместила видеообращение с призывом уничтожать одесских евреев и рассказала, почему они лично не любят представителей этой национальности.

Неонила публично объявила об организации спецоперации «Ликвидация» в отношении граждан еврейской национальности в Одессе.

Отмечается, что призыв к геноциду он вместе со своим партнером Андреем Сидоренко опубликовала под впечатлением от ареста экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. «Как известно, борцы за очищение Одессы от евреев прибыли из сельской местности. По всей видимости, они решительно готовы устанавливать дикие порядки и фашистский режим по всей Украине. Однако в своем стремлении очистить Одессу от еврейского населения эти селяне не учли факт национальной принадлежности Президента, премьер-министра и даже одесского губернатора», – говорится в ообщении.

По данными издания, еврейская общественность Одессы жестко отреагировала на видеообращение в сети и потребовала разобраться с этими «активистами-погромщиками». Члены Одесской региональной Ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей - направили официальное обращение министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой провести расследование по данному факту.

По мнению представителей еврейской общины, видеообращение содержит призывы к разжиганию межнациональной розни и заявления, унижающие национальное достоинство граждан Украины. В своем официальном письме члены Ассоциации евреев просят министра Авакова не просто провести официальное расследование, но и привлечь этих активистов к уголовной ответственности за попытку разжечь в Одессе межнациональную рознь. Тем временем, как стало известно, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, ранее заявлявший о том, что не потерпит никакого радикализма и разжигания междоусобиц выкупил из СИЗО Сергея Стерненко. Губернатор внес залог в 600 тыс. грн.

В свою очередь народный депутат Вадим Рабинович заинтересовался источником такой щедрости Максима Степанова. «Губернатор Одесской области решил внести залог 600 тыс. грн за Стерненко после того, как тот угрожал в зале суда сначала судье, а потом Президенту нашей страны! Губернатор, назначенный Президентом, которого только что облаяли в зале, вносит 600 тыс. грн залога! Молодец, губернатор!» - возмущен Рабинович. Народный депутат предложил Максиму Степанову потратить такую сумму на более полезные дела в регионе, которых достаточно много.