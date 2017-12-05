Участники переговоров на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не определили дату обмена пленными. Об этом специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ Мартин Сайдик заявил по итогам сегодняшней встречи в Минске.

Он сообщил, что в центре внимания гуманитарной подгруппы была тематика обмена удерживаемыми лицами. «Сегодня рабочая группа обсудила некоторые технические вопросы. Стороны еще не определили дату обмена, однако обязались совершить его до новогодних и рождественских праздников», - сказал Сайдик, сообщает УНИАН.



Также он рассказал, что экономическая подгруппа продолжила обсуждение вопроса погашения задолженности за поставленную воду и заключения контрактов на будущие поставки воды в системе «Карбонит», а также обеспечение функционирования компании «Вода Донбасса».

По словам Сайдика, подгруппа также продвинулась в разработке возможных процедур для погашения задолженности бывшим сотрудникам «Укрзализныци», которые проживают на оккупированных территориях. Участники политической подгруппы ТКГ продолжили обсуждение вопросов, связанных с определением модальностей так называемой «формулы Штайнмайера» и ее будущей имплементации.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин и главари боевиков «ЛДНР» в ходе телефонного разговора якобы договорились об активизации процесса обмена пленными. Позже боевики заявили о готовности к обмену.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан.