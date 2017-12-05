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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что они знают следующего, кто за счет Москвы и в связях с боевиками на Донбассе будет планировать действия по подрыву конституционного строя в Украине. Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

«Служба безопасности Украины и Генпрокуратура владеют основными тезисами плана ФСБ «русская зима в Киеве», которые, в частности, предусматривали и описанные сегодня в предоставленной вам информации действия», - сказал Луценко, сообщает УНИАН.

Он сообщил: «Мы знаем следующего, кто будет планировать за счет Москвы, в связях с руководством «ЛНР/ДНР» другие действия по подрыву конституционного строя в Украине. Мы это знаем и мы это докажем. В свое время обнародуем». Генпрокурор добавил, что это многоэпизодный план, но СБУ и прокуроры смогли дать отпор первой попытке.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении Саакашвили в розыск

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.
ForUm

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