Сегодня, 5 декабря, заместитель генерального прокурора Украины Юрий Столярчук сообщил о подозрении еще двум сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что детективу НАБУ под прикрытием, ранее задержанному СБУ и ГПУ во время выполнения одного из этапов спецзадания, сообщено о подозрении 30 ноября. ГПУ инкриминирует сотрудникам НАБУ преступления, предусмотренные двумя статьями Уголовного кодекса Украины: предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369) и провокацию подкупа (ст. 370).

«Еще раз подчеркиваем, что ни один из сотрудников НАБУ никогда не провоцировал подкуп одного из должностных лиц Государственной миграционной службы Украины или других государственных органов», – подчеркнули в Бюро.

В НАБУ отметили, что предоставление неправомерной выгоды чиновнице ГМС происходило в рамках выполнения негласными сотрудниками НАБУ специального задания на основании постановления прокурора САП о контроле над совершением преступления. «Поэтому состав правонарушения в таком случае отсутствует. Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГМСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тысю долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины», – подчеркнули в ведомстве.

«Уже совершенно очевидно, что история с «провокацией» была придумана и использована Генеральной прокуратурой и СБУ, как формальный повод для вмешательства в деятельность НАБУ, срыва тайных спецопераций Бюро, получения санкций на обыск конспиративных помещений и личных помещений работников НАБУ, их задержания и запугивания, доступа к материалам ОРД. Конечной целью этих действий, по мнению НАБУ, является блокирование дальнейших расследований по топ-коррупционерам», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Сытник также заявил, что все операции НАБУ под прикрытием сорваны.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко считает, что агенты НАБУ работают нелегально.