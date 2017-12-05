Совокупный государственный долг Украины в течение октября 2017 года уменьшился на 0,98%, или на $752 млн до $76,29 млрд. Соответствующие данные обнародовало Министерство финансов Украины.

Согласно данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября составлял $76,29 млрд против $77,04 млрд по состоянию на 30 сентября, или 2,047 трлн гривень против 2,043 трлн гривень.

В то же время, с начала года общий долг увеличился на 7,5% или на на $5,32 млрд.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на конец октября составлял $64,81 млрд (1,739 трлн гривень) против $65,03 млрд (1,725 трлн гривень) на конец сентября.

При этом прямой внешний долг за октябрь уменьшился на $0,13 млрд - до $38,52 млрд, а прямой внутренний долг за месяц уменьшился на $0,1 млрд - до $26,29 млрд, сообщает Укринформ.

Гарантированный государством долг по состоянию на 31 октября составлял $11,48 млрд (308,05 млрд гривень) против $12,01 млрд (318,44 млрд гривень) по состоянию на 30 сентября.

Как сообщал Укринформ, 13 июля Верховная Рада приняла внесение изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год, в котором предельный размер госдолга увеличен с 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в связи с докапитализацией «ПриватБанка».

Объем платежей по погашению государственного долга на 2018 год прогнозируется в размере 175,726 млрд грн, что на 46,167 млрд грн больше, чем в 2017 году.

Как известно, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 млрд до 70,97 млрд долларов США. Расходы по обслуживанию госдолга Украины в 2016 году составляли 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4%, больше показателя за 2015 год на уровне 84,5 млрд грн.